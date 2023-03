Eurolega, l'Olimpia non si ferma più: Partizan ko

La squadra di Messina ha vinto la quinta partita di fila

09-03-2023 22:41

L’Olimpia Milano ha conquistato la sua quinta vittoria consecutiva in Eurolega in un’altra serata molto positiva al Forum d’Assago. La squadra di Messina ha confermato il suo buon momento piegando il Partizan Belgrado per 76-62, al termine di una gara condotta in crescendo dopo un avvio di partita negativo.

I top scorer dell’Olimpia sono Baron (14 punti) e Davies (12), bene anche Pangos e Napier con 6 e 4 assist a testa. Non è bastato al Partizan un buon Punter (15 punti).

Grazie a questo successo, Milano risale in 14esima posizione, e mantiene ancora una tenue speranza di qualificazione ai playoff. Partizan sesto.