Eurolega, Mike James rinnova con il Monaco. Grigonis e Andrews al Pana

14-07-2022 22:12

Nella giornata in cui Eurolega ha reso ufficiali le date della prossima stagione sportiva – l’Olimpia Milano debutterà in Francia il 6 ottobre sul campo dell’Asvel, mentre la Virtus Bologna lo farà in casa contro il Monaco il giorno seguente – sono arrivate nuove ufficialità di rilievo tra i migliori club d’Europa.

Proprio il Monaco ha ufficializzato il rinnovo biennale del contratto di Mike James, uno dei giocatori più forti dell’intera Eurolega. L’ex Olimpia Milano lo scorso anno è andato a un passo dal trascinare i monegaschi – nella loro prima stagione al massimo livello continentale – alle Final Four di Belgrado, perdendo la serie contro l’Olympiacos solamente a Gara 5, davanti agli occhi dell’amico Kevin Durant.

Colpaccio anche per il Panathinaikos, che si aggiudica il lituano Marius Grigonis nello spot di guardia titolare. L’ex Zalgiris arriva da una stagione in chiaroscuro al CSKA e vuole rilanciarsi come uno dei migliori scorer continentali.

Sempre il Pana sarebbe molto vicino a firmare un’altra guardia: Andrew Andrews (sì, avete letto bene), che nella passata stagione ha invece sorpreso l’intera Eurocup con il Frutti Extra Bursaspor, che ha interrotto la sua folle cavalcata playoff solamente in finale, persa contro la Virtus di Sergio Scariolo.

Infine, la Stella Rossa è in trattativa avanzata per firmare Chris Singleton, campione d’Europa in carica con l’Efes, dopo aver ufficializzato la firma di Dalibor Ilic per i prossimi quattro anni. Centro bosniaco classe 2000, è stato prelevato dall’Igokea, dove ha viaggiato a 12,7 e 7,7 rimbalzi di media a partita in ABA League.