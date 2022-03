Eurolega: Milano batte in volata il Panathinaikos

04-03-2022 22:26

Nella partita della ventottesima giornata della regular season di Eurolega l’AX Armani Exchange Milano batte sul filo di lana il Panathinaikos Atene per 76-75 grazie a Kyle Hines, che fa 1 su 2 dalla lunetta a un secondo dalla fine e poi prende il rimbalzo offensivo. I ragazzi di Ettore Messina chiudono con 15 punti di Malcolm Delaney e 13 di Hines, ai greci non bastano 19 punti di Nemanja Nedovic.

Primo tempo quasi tutto in sofferenza per l’Olimpia che va subito sotto 0-7 e poi termina il primo quarto sul 14-19 dopo un massimo svantaggio di 8 lunghezze. Nel secondo periodo i milanesi impattano sul 33 e vanno all’intervallo lungo avanti 40-36 e poi prendono ulteriormente il largo nel terzo quarto, chiuso sul 63-51.

A sei minuti dalla fine l’Olimpia è ancora sul +12, 69-57, ma poi piano piano incomincia la rimonta del Panathinaikos, che trascinato da Daryl Macon e Nedovic pareggia sul 75 a 25 secondi dalla fine. Poi le giocate decisive di Hines, che fanno consolidare a Milano il terzo posto in classifica. Nell’altra partita giocata oggi l’Olympiacos Pireo, quarto alle spalle dei milanesi, ha vinto anch’esso in trasferta col Bayern Monaco per 98-88.

OMNISPORT