Eurolega, Messina: "Giocheremo con serenità, siamo felici"

L’Olimpia Milano ha battuto la Stella Rossa in Eurolega 72-93 e complice la vittoria dell’Efes a Madrid è tornata ai playoff dopo 7 anni. Una partita dominata contro i serbi, con l’ex assoluto protagonista, grazie ai 23 punti messi a segno.

Al termine del match, coach Ettore Messina si è complimentato con la squadra: “Sono contento per tutti noi, e i ragazzi. Siamo entrati in campo molto concentrati e con tantissima energia. Abbiamo avuto un paio di sconfitte molto dure prima di questo match. Siamo venuti qui e abbiamo giocato con grande energia contro la Stella Rossa, ed è arrivata una buona ricompensa per tutti noi”.

Infine la dedica: “Felicissimi del risultato, meritato visto il percorso fatto. Nei playoff cercheremo di dare del nostro meglio con serenità. Siamo contenti soprattutto per il presidente Armani e Dell’Orco, che ci sono sempre stati vicini”.

OMNISPORT | 30-03-2021 21:41