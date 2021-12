Eurolega: Olympiakos battuto ma ancora terzo da solo

09-12-2021 23:35

Questi i risultati odierni della quattordicesima giornata della regular season: Zenit San Pietroburgo-Fenerbahce 80-86, Stella Rossa Belgrado-Olympiakos Pireo 81-76, Bayern Monaco-Anadolu Efes Istanbul 83-71, Maccabi Tel Aviv-Unics Kazan 74-85, Baskonia Vitoria-Asvel Villeurbanne 91-66. L’Olympiakos è sempre momentaneamente terzo in solitaria dietro a Barcellona e Real Madrid in vista delle partite di domani, quando Milano sarà impegnata in trasferta col Monaco, mentre ci sarà lo scontro diretto tra blaugrana e madridisti.

OMNISPORT