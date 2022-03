18-03-2022 23:00

Due le partite giocate oggi per la trentesima giornata di Eurolega, vinte entrambe in casa da squadre spagnole. Il Baskonia Vitoria ha sconfitto per 85-68 l’Alba Berlino, il Barcellona per 82-70 la Stella Rossa, i blaugrana, nella classifica priva delle squadre russe, mantiene il primo posto con una vittoria di vantaggio sul Real Madrid.

