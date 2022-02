Europa League 2021-2022, Barcellona-Napoli: le probabili formazioni

17-02-2022 08:24

L’Europa League 2021/2022 torna di scena con le sfide di andata degli spareggi playoff: uno di questi è Barcellona-Napoli che si giocherà alle 18.45 al Nou Camp.

Il Barcellona di Xavi deve fare i conti con le assenze in difesa: ci sarà Eric Garcia con Pique, centrocampo di qualità con De Jong, Gavi e Pedri. In avanti opzione Aubameyang dal primo minuto per la prima volta, con Adama Traore e Ferran.

Spalletti ha convocato Osimhen ma è difficile che parta titolare visto il problema al ginocchio nella rifinitura, in caso è pronto Mertens. Anguissa torna dal primo minuto così come è probabile che il titolare tra i pali sia Meret.

PROBABILI FORMAZIONI

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Dest, Garcia, Pique, Jordi Alba, Pedri, De Jong, Gavi; Adama, Aubameyang, Ferran. All.Xavi

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Anguissa, Fabian, Zielinski; Elmas, Mertens, Insigne. All. Spalletti

