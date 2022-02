Europa League, Barcellona-Napoli: i convocati di Spalletti

16-02-2022 16:15

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro il Barcellona valida per gli spareggi per arrivare agli ottavi di finale di Europa League. Ecco le scelte dell’allenatore partenopeo.

Nonostante il sovraccarico al ginocchio evidenziato nelle ultime ore, Spalletti convoca regolarmente Osimhen in vista della sfida di domani contro il Barcellona. Ancora out Lozano a cui si aggiungono anche Lobotka e Politano in seguito agli infortuni degli ultimi giorni:

Portieri: Idasiak, Meret, Ospina

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli

Centrocampisti: Anquissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna

OMNISPORT