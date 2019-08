Europa League, ecco le avversarie di Roma e Lazio

Sorteggi di Europa League impegnativi per Roma e Lazio. Le urne di Monte Carlo non sono state particolarmente benevole per le due squadre romane, finite in due gironi ostici.

I giallorossi sono nel Gruppo J insieme ai tedeschi del Borussia Moenchengladbach, ai turchi del Basaksehir e agli austriaci del Wolfsberger. Alla squadra di Fonseca tocca uno degli spauracchi della seconda fascia, ma le altre due formazioni sono abbordabili.

Per gli uomini di Simone Inzaghi è andata decisamente peggio: nel girone E ci sono il Celtic (Scozia), il Rennes (Romania) e il Cluj (Romania), tutti club di buon livello e in grado sulla carta di mettere in difficoltà i biancocelesti.

Molto duro anche il girone dell’Arsenal, che vede gli inglesi affrontare Eintracht Francoforte, Standard Liegi e Vitoria Guimaraes.

Ecco tutti i gironi

La fase a gironi prenderà il via il 19 settembre e si concluderà il 12 dicembre. La finale di questa stagione è in programma il 27 maggio 2020 allo Stadion Energa Gdańsk di Danzica, Polonia.

GIRONE A: Siviglia, Apoel Nicosia, Qarabag, Dudelange

GIRONE B: Dinamo Kiev, Copenhagen, Malmoe, Lugano

GIRONE C: Basilea, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor

GIRONE D: Sporting Lisbona, Psv Eindhoven, Rosenborg, Lask

GIRONE E: Lazio, Celtic Glasgow, Rennes, Cluj

GIRONE F: ​​​Arsenal, Eintracht Francoforte, Standard Liegi, Vitoria Guimaraes

GIRONE G: Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers Glasgow

GIRONE H: Cska Mosca, Lugodorets, Espanyol, Ferencvaros

GIRONE I: Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne, Oleksandriya

GIRONE J: Roma, Borussia Moenchengladbach, Basaksehir, Wolfsberger

GIRONE K: Besiktas, Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava

GIRONE L: Manchester United​​​, Astana, Partizan Belgrado, Az Alkmaar

SPORTAL.IT | 30-08-2019 13:59