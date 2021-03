Europa League, Fonseca vuole chiudere la pratica Shakhtar Donetsk

Dopo il 3 a 0 dell’andata allo Shakhtar Donetsk la Roma di Paulo Fonseca, questa sera, cercherà di chiudere la pratica Europa League e di guadagnarsi l’accesso ai quarti della competizione.

Un traguardo, in Europa, che manca dalla stagione 2017/18 quando eliminò a sorpresa il Barcellona in Champions League, proseguendo poi fino alla semifinale.

La formazione italiana passa il turno se vince o pareggia con un qualsiasi risultato, se perde con uno o due goal di scarto e se esce sconfitta dal campo dello Shakhtar con tre reti di scarto, ma segnandone almeno una.

Se i giallorossi subissero un 3 a 0 si dovrebbe andare ai supplementari e la Roma verrebbe eliminata se, invece, lo Shakhtar Donetsk vincesse con quattro reti di scarto.

Il club italiano ha, comunque, superato il turno in 20 delle ultime 22 sfide europee a eliminazione diretta (comprese le qualificazioni) dopo aver vinto il match d’andata, mancando l’obiettivo solo contro il Manchester United nella Champions League 2006/07 e contro il Porto, sempre in Champions League, nel 2018/19.

Nelle sfide precdenti in casa dello Shakhtar Donetsk sono sempre stati gli ucraini a vincere e lo Shaktar ha ha vinto tutte le ultime tre gare a eliminazione diretta giocate in casa in Europa League, l’ultima volta che è arrivato a quattro tra Europa League e Coppa UEFA è stata nel 2008/09, quando ha poi vinto il torneo.

Fonseca per quanto riguarda la formazione non dovrebbe fare scelte azzardate a eccezione di Carles Perez che domenica è stato artefice di una bella prestazione. In avanti torna titolare Borja Mayoral che darà così riposo a Dzeko anche in vista del match contro il Napoli.

