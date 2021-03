Europa League, Shakhtar-Roma: probabili formazioni

Shakhtar Donetsk-Roma , ritorno degli ottavi di finale di Europa League , si giocherà il 18 marzo alle 18:55.

All’andata è finita con un sonoro 3-0 per la Roma, che ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Sono ormai 15 gli anni senza trofei per la Roma, la vittoria con lo Shakhtar permetterebbe a tutto l’ambiente di sognare in grande e pensare di poter alzare l’Europa League.

Fonseca dovrà fare a meno di tanti titolari importanti, del calibro di Mkhitaryan, Veretout e Smalling , tutti infortunati, il primo proprio nel match d’andata contro gli ucraini. Oltre a loro c’è anche il lungodegente Zaniolo, ancora non pronto, e Juan Jesus, positivo al Covid.

Lo Shakhtar farà di tutto per cercare di segnare subito un gol per ribaltare il pesante 3-0 dell’andata: il tecnico degli ucraini Castro si affida al 4-1-4-1 con Moraes unica punta supportato da Taison .

Tra Shakhtar e Roma i precedenti sono solo sette in incontri ufficiali, considerando anche il match d’andata degli ottavi di Europa League. Il bilancio non sorride ai giallorossi, che hanno ottenuto tre vittorie, ma quattro sconfitte

PROBABILI FORMAZIONI

Shakhtar (4-1-4-1) : Trubin; Dodo, Matvienko, Vitao, Ismaily; Maycon; Tete; Marlos, Patrick, Taison; Moraes. All. Castro

Roma (3-4-2-1) : Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Peres; Pedro, El Shaarawy; Mayoral. All. Fonseca

OMNISPORT | 18-03-2021 09:17