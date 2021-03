Fonseca: "Dobbiamo rimanere concentrati"

“Noi vogliamo vincere. Se segniamo subito sarà più complicato per lo Shakhtar. Non siamo venuti qui a difendere”. Così il tecnico della Roma Paulo Fonseca parla alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Fonseca vuole una Roma aggressiva anche dopo il successo per 3-0 dell’andata all’Olimpico. “E’ vero che abbiamo fatto un buon risultato a Roma, ma conosciamo la qualità dello Shakhtar e dobbiamo essere molto concentrati. Conosco il carattere dei giocatori e vogliono lottare per cambiare il risultato. Dobbiamo fare una grande partita per non avere sorprese”.

OMNISPORT | 17-03-2021 19:03