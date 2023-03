Europa League, Gualtieri: “Preoccupazione per arrivo tifosi Feyenoord”

Confronto con ministro Piantedosi per divieto di trasferta. Nel 2015 danneggiata fontana piazza di Spagna

“C’è preoccupazione per l’arrivo dei tifosi del Feyenoord” ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a Radio 24 in merito ai quarti di finale di Europa League tra Roma e Feyenoord in programma il 20 aprile.

“Saremo inoltre alla vigilia dell’ispezione del Bie per Expo – ha proseguito Gualtieri –. Per questo ho raccomandato la massima attenzione e il ministro Piantedosi mi ha garantito pieno impegno e mi risulta anche l’orientamento a vietare la trasferta”.

Attenzione che resterebbe comunque massima, perché anche in questo caso non si esclude l’arrivo di gruppi isolati di tifosi. Nel 2015 i tifosi biancorossi danneggiarono la fontana della Barcaccia a piazza di Spagna.