Europa League, la grande occasione di Atalanta, Lazio e Napoli

10-12-2021 08:23

La fase a gironi di tutte le competizioni europee per club si è conclusa. L’Italia perde il solo Milan. Restano due squadre in corsa in Champions League (Juventus e Inter), una in Conference League (Roma) e ben tre in Europa League (Atalanta, Lazio e Napoli).

Europa League, mai un successo italiano

Atalanta, Lazio e Napoli dovranno giocarsi gli spareggi per accedere agli ottavi di finale di Europa League. Un ostacolo ulteriore verso un sogno che, ad oggi, nessuna squadra italiana ha mai coronato. Da quando è nata ufficialmente la nuova Europa League (ha preso il posto della Coppa Uefa), nessun club italiano ha mai alzato il prestigioso trofeo. Ci è andata vicino l’Inter di Antonio Conte che, due anni fa, ha perso la finale con il Siviglia (sei finali disputate e sei vittorie, club con più titoli). Di fatto, la moderna Europa League è un feudo spagnolo: otto successi in 12 edizioni disputate (solo Porto, Manchester United e Chelsea, in due occasioni) hanno interrotto momentaneamente il monopolio spagnolo.

Europa League, le avversarie di Atalanta, Lazio e Napoli

Sulla carta, Atalanta, Lazio e Napoli hanno diverse possibilità di arrivare fino in fondo nell’edizione in corso dell’Europa League. Tra le teste di serie (quelle già certe di disputare gli ottavi di finale) non ci sono super club. Parliamo di Lione, Monaco, Spartak Mosca, Eintracht Francoforte, Galatasaray, Stella Rossa, Bayer Leverkusen e West Ham. Di fatto, saranno molto più complicati gli spareggi per entrare negli ottavi di finale. L’Atalanta (terza nel girone di Champions) potrebbe pescare una tra Glasgow Rangers, Braga, Dinamo Zagabria, Olympiakos ma, soprattutto, Betis e Real Sociedad. Tanti rischi per Lazio e Napoli. nell’altra urna presenti Barcellona, Porto, Lipsia, Borussia Dortmund, Sheriff, Zenit e quel Siviglia che è di casa in Europa League,.

Europa League, appuntamento al 13 dicembre

Lunedì prossimo, a Nyon, andrà in scena l’atteso sorteggio. Tanta curiosità per vedere gli accoppiamenti degli spareggi di Europa League. L’Italia si presenta con tre squadre, una in meno di Spagna e Germania. A sorpresa, solo una compagine inglese ancora in corsa: il West Ham. Gurdando all’albo d’oro della seconda manifestazione europea (Europa League/Coppa Uefa), l’ultima italiana a far gioire il calcio italiano è stato il Parma nell’edizione 1998/99, quindi oltre 20 anni fa. Atalanta, Lazio e Napoli hanno il dovere di provarci. Solo il Napoli di Diego Maradona (1988/89) ha vinto la Coppa Uefa, per Atalanta e Lazio sarebbe la prima volta. Spesso snobbata, l’Europa League potrebbe diventare una grande occasione in questa stagione per le tre italiane in corsa. L’importante sarà affrontere la fase ad eliminazione diretta al meglio delle forze e con gli uomini migliori.

