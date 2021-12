Europa League: Lazio spenta, il primo posto è del Galatasaray

09-12-2021 22:56

La Lazio non riesce a sfondare il muro difensivo del Galatasaray e non centra il primo posto nel girone di Europa League. All’Olimpico è 0-0, biancocelesti costretti ai playoff.

Lazio, primo tempo spento

Primo tempo poco divertente che però si accende nel finale, con un’occasione per parte. Direttamente da calcio d’angolo, il Galatasaray mette i brividi alla Lazio: Van Aanholt colpisce il palo battendo dal corner, dopo la deviazione di Zaccagni involontaria Luiz Felipe è lesto ad anticipare Feghouli allontanando la minaccia.

Reagisce però subito la Lazio, con una bella sgaloppata sulla fascia destra di Zaccagni: l’esterno dal fondo trova Ciro Immobile che però da buona posizione non riesce a inquadrare lo specchio della porta, concludendo alto di sinistro.

Europa League, la Lazio spinge nella ripresa

Nel secondo tempo ci prova Basic da lontano al 56′, ma la conclusione non mette i brividi a Muslera. Al 60′ il Galatasaray si fa vedere con Diagne, ma lo stacco di testa dell’attaccante è impreciso. La Lazio preme, costretta a vincere per arrivare prima nel girone, il Galatasaray invece si chiude bene e prova a far male in contropiede. Al 72′ l’asse Milinkovic–Immobile funziona, dopo l’assist di testa del serbo però il tiro dell’attaccante biancoceleste viene deviato in angolo.

Nulla da fare, Lazio seconda nel girone

La Lazio non sfonda, l’occasione più grande ce l’ha Luis Alberto con un tiro da fuori area ma troppo angolato. Poco dopo Zaccagni di testa non riesce a dare potenza e Muslera para tranquillo. Alla fine i biancocelesti non riescono a sfondare il muro dei turchi, è 0-0 all’Olimpico. A febbraio la squadra di Sarri dovrà disputare i playoff per accedere agli ottavi.

