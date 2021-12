Atalanta fuori dalla Champions, Gasperini amaro: "Match alla portata"

09-12-2021 21:44

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, Gasperini è intervenuto in conferenza stampa: “C’è rammarico, perché siamo usciti in una partita che era alla nostra portata”, ha racconta il tecnico nerazzurro ai microfoni di Prime Video.

Il tecnico dell’Atalanta è deluso dalla prestazione: “Non abbiamo fatto quello che speravamo. Di solito in gare così riusciamo ad esprimerci al meglio, stavolta siamo partiti malissimo ed abbiamo perso serenità e lucidità nel proporre gioco. Pensavamo di poter far bene, ma siamo migliorati troppo tardi. Il palo di Muriel ci avrebbe dato qualche possibilità nel finale, ma è anche vero che nei 90’ non siamo riusciti a fare la partita, cosa che era nelle nostre corde. Non siamo riusciti ad esprimerci con tutti al meglio: siamo mancati un pochino, quando siamo riusciti a migliorare il gioco abbiamo creato occasioni. Dopo l’1-0 abbiamo avuto 10’ buoni ma per tutto il primo tempo non siamo riusciti a giocare bene. Poi abbiamo preso il 2-0 e la partita è diventata difficile. Abbiamo perso l’occasione di superare il turno”.

OMNISPORT