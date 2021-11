Europa League, Lokomotiv Mosca-Lazio: le formazioni ufficiali

25-11-2021 18:04

La Lazio si gioca un bel pezzo di qualificazione al turno successivo di Europa League nella quinta giornata della fase a gironi sul campo della Lokomotiv Mosca.

I biancocelesti, reduci da due pareggi nella competizione e a -3 dal primo posto del Galatasaray, non possono sbagliare in terra russa. Maurizio Sarri recupera Ciro Immobile, subito in campo dall’inizio. In difesa sorpresa Patric.

Dall’altra parte tanti assenti per il tecnico Gidsol.

Queste le formazioni ufficiali (ore 18.45):

Lokomotiv Mosca (4-3-3): Khudiakov; Nenakhov, Jedvaj, Murilo, Rybus; Maradishvili, Barinov, Beka Beka; Rybchinskii, Lisakovich, Kamano. All.: M. Gidsol.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Patric, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto; Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: M. Sarri.

