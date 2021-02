Europa League, Real Sociedad-Manchester Utd allo 'Stadium'

La casa della Juve teatro dell’Europa League. Accadrà il 18 febbraio, per l’andata dei sedicesimi di finale tra Real Sociedad e Manchester United che si disputerà all’Allianz Stadium.

La causa è l’emergenza Covid, che impedirà ai Red Devils di volare dal Regno Unito verso la Spagna e che ha costretto l’UEFA a correre ai ripari: ecco spiegata la scelta di Torino.

Questo l’annuncio della Real Sociedad, che conferma la sede del match attraverso una nota ufficiale. “Il divieto di ingresso in Spagna dei voli dal Regno Unito fino al 16 febbraio e l’incertezza che tale divieto possa essere esteso nel tempo, ha portato alla decisione di giocare la partita in un contesto diverso. Per questo motivo, in accordo con UEFA e Juventus e ottenuto il permesso dal governo italiano, la partita contro il Manchester United si giocherà allo Stadium di Torino il 18 febbraio alle 18:55”.

“La Real Sociedad si rammarica dei disagi che questa situazione può generare e desidera ringraziare la Juventus per le strutture offerte grazie alle quali ospitare la partita”.

OMNISPORT | 09-02-2021 17:37