Europa League, Spalletti: "Ora la maglia pesa di più"

08-12-2021 15:22

Vigilia di Europa League per il Napoli che domani al Diego Armando Maradona si gioca la qualificazione alla fase a eliminazione diretta sfidando il Leicester, con cui all’andata aveva pareggiato. In classifica gli inglesi sono primi, il Napoli è a pari merito con lo Spartak Mosca ma dietro per conteggio degli scontri diretti.

Nell’ultima giornata può ancora succedere di tutto: ecco come presenta la sfida Luciano Spalletti ai microfoni di SkySport e in conferenza stampa.

L’unico problema di cui devo preoccuparmi è dei valori morali dei giocatori, dell’energia che devono esprimere ogni volta, di non accettare le situazioni che a volte determinano i risultati, per quello che vedo io i miei calciatori sono in salute. E’ chiaro che poi in un momento in cui qualche risultato scricchiola, la divisa diventa un po’ più pesante e c’è da esibire una forza mentale superiore e c’è da mantenere la testa lucida”.

Intanto oggi a Castelvolturno si è rivisto Victor Osimhen per una breve sessione di corse: una buona notizia dopo il brutto infortunio patito a Milano nella trasferta contro l’Inter. Ecco le parole del tecnico partenopeo in merito al ritorno in campo dell’attaccante.

“Dipenderà dalle sollecitazioni che avrà giorno dopo giorno. Vedremo in palestra come reagirà ed in base a quello si capirà, noi siamo molto fiduciosi conoscendo il ragazzo perchè é uno che dà disponibilità ad accorciare qualche giorno, verrà fatto il possibile”

Al fianco di Luciano Spalletti, per presentare la gara di domani sera in Europa League c’era anche il difensore Rrahmani. Queste le sue parole in vista di domani sera: “E’ cambiato che sto giocando di più, in una squadra forte come il Napoli devono esserci sempre due giocatori forti per ruolo, in difesa al centro ce ne sono 4. Il mister chiede sempre cose diverse, in base anche all’avversario, prima di ogni gara serve sempre concentrazione. Noi abbiamo responsabilità sempre, non solo domani, anche in campionato, vogliamo vincere e giocheremo per vincere, poi qualche volta in campo non accade ciò che vogliamo”

