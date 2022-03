Europe Cup, Reggio Emilia vola in semifinale

16-03-2022 22:52

Reggio Emilia vola in semifinale di Europe Cup. La squadra di coach Caja centra l’obiettivo spuntandola sul Legia Varsavia nella gara di ritorno per 80-75 al supplementare facendo fruttare il successo per 71-68 ottenuto all’andata in Polonia.

Le triple di Baldi Rossi e di Andrea Cinciarini permettono agli emiliani di rispondere all’ottimo approccio del Legia, comunque avanti sul 37-33 all’intervallo lungo.

L’equilibrio prosegue per tutta la ripresa, con i polacchi sempre avanti, ma Cinciarini centra allo scadere il canestro che prolunga il match ai supplementari.

Lo stesso Cinciarini sblocca il match all’overtime dopo 90 secondi, con canestro, fallo subito e libero: il prodromo dell’errore decisivo di Larson a 30″ dalla fine che fa festeggiare Reggio.

