26-08-2022 12:11

Archiviati i Mondiali e la World League, adesso è tempo di dedicarsi agli Europei di pallanuoto.

Il Settebello in questa stagione strabiliante ha già conquistato l’argento in quel di Budapest e l’oro in quel di Strasburgo e ora si lancia dritto verso la manifestazione continentale di Spalato partendo ovviamente con i favori del pronostico.

Nonostante la formazione di Sandro Campagna sia riuscita a mantenere una costanza di gioco incredibile visti e considerati i tantissimi match in programma, il titolo Europeo manca agli azzurri dal lontano 1995.

Frase scontata ma quanto mai reale: l’Italia, ovviamente, prepara una nuova sfida alla Spagna. Dopo quella di Gwangju che ha visto esultare gli azzurri, è arrivata la beffa qualche settimana fa in terra magiara nella finale iridata. Del resto anche la formazione iberica dispone di una rosa super, molto fisica e con tiratori eccezionali.

Altre nazionali favorite oppure da tenere d’occhio? Le forze dell’est Europa hanno deluso durante le ultime uscite, ma proprio a Spalato, potrebbero giocarsi le proprie carte. Serbia, Croazia, Montenegro e Ungheria non sono formazioni da sottovalutare.

L’Italia nella prima fase affronterà nel Girone A la Slovacchia il 29 agosto alle 15.30, la Georgia il 31 agosto alle 17.00, ed il Montenegro il 2 settembre alle 19.00. Nella prima fase le 16 squadre sono state divise in quattro gironi da quattro con la prima che andrà direttamente ai quarti di finale, mentre seconda e terza dovranno passare per gli ottavi.