Europei 2023: presenti i big del salto con gli sci

Ottima la risposta del circuito alla novità. Polonia, Norvegia e Slovenia presenti con il top dei saltatori

20-06-2023 13:59

Anche il salto con gli sci nel programma degli Europei 2023 in programma a Cracovia. Una scelta azzardata quella degli organizzatori: tardi per la versione invernale, presto per quella estiva (normalmente in calendario da fine luglio a ottobre). Una scelta fatta anche per il legame della Polonia con questo sport. Alla partenza la squadra di casa schiererà Kamil Stoch, Dawid Kubacki e Piotr Zyla. Anche altre nazioni saranno presenti con i loro migliori atleti. Per la Slovenia Timi Zajc, Anze Lanisek e Domen Prevc. Per la Norvegia Marius Lindvik, Johann Andre Forfang e Daniel Andre Tande.

Altamente qualificato anche il settore femminile: per la Germania Katharina Althaus e Selina Freitag; per la Norvegia Anna Odine Strøm ed Eirin Maria Kvandal; per la Slovenia Nika Kriznar e Nika Prevc; per l’Austria Marita Kramer e Chiara Kreuzer.