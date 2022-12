Europei cross, Crippa sfida Ingebrigtsen

08-12-2022 17:53

Europei di cross al via l’11 dicembre a Torino, Yeman Crippa è pronto a dire la sua e ai canali ufficiali della Fidal fa la voce gross nei confronti del rivale Jakob Ingebrigtsen: “Credo sia possibile batterlo, anzi nel cross è più semplice provarci. Io non corro per arrivare secondo. Proverà fin da subito a fare una gara su ritmi folli che uno specialista della pista può far fatica a tenere”.

Sull’allenamento in Kenya: “In Kenya mi sono allenato intensamente insieme agli altri atleti africani. Il percorso sarà veramente tosto, ma l’ho visto in video e ho parlato con chi ci ha già corso. Prima della gara, inoltre, ci correrò in allenamento per capire come sfruttare le mie caratteristiche”.