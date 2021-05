Europei di Budapest, azzurre da favola: oro a Pilato, Panziera e Quadarella

Si chiudono in maniera trionfale per l’Italia gli Europei di Budapest. Dopo il sesto e l’ottavo posto di Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi nei 50 stile libero maschili è arrivato il primo oro di giornata con Benedetta Pilato. La 16enne fenomenale tarantina, dopo aver stabilito ieri in semifinale il record del mondo dei 50 rana femminili in 29”30 oggi ha conquistato il suo primo titolo continentale in 29”35, alle sue spalle si sono classificate la finlandese Ida Hulkko in 30”19 e la russa Yuliya Efimova in 30”22, sesta in 30”35 Arianna Castiglioni.

Nuovo intermezzo col quinto posto di Federico Burdisso nei 100 farfalla maschili e poi arriva il secondo oro con Margherita Panziera. La 25enne di Montebelluna si conferma sul trono continentale dei 200 dorso femminili nuotando in 2’06”08, record dei campionati, precedendo la britannica Cassie Wild (2’07”74) e l’ungherese Katalin Burian (2’07”87). Nei 400 misti maschili Alberto Razzetti ha conquistato l’argento in 4’11”17, alle spalle del russo Ilya Borodin (4’10”02).

Il tris d’oro, per se stessa e di giornata per le donne d’Italia lo coglie Simona Quadarella, che nei 400 stile libero femminili vince il suo terzo titolo continentale a Budapest dopo quelli negli 800 e nei 1500 col tempo di 4’04”66, battuta con un finale pazzesco la russa Anna Egorova (4’06”05) e l’ungherese Boglarka Kapas (4’06”90). La 22enne romana ripete perciò lo stesso tris degli Europei di Glasgow dei 2018.

Infine, nelle staffette 4×100 misti entrambe vinte dalla Gran Bretagna, arrivano due bronzi con Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi in quella maschile e poi in quella femminile con Margherita Panzieri, Arianna Castiglioni, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini, che con il solito fantastico recupero finale cede per un soffio alla Russia ma brucia la Svezia. La rassegna continentale ungherese si chiude per l’Italia con 27 medaglie nelle gare in vasca, un record, di cui 5 d’oro, tutte arrivate dalle donne.

OMNISPORT | 23-05-2021 19:46