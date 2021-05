Europei di Budapest, Simona Quadarella in finale nei 1500 sl col miglior tempo

Nella quarta giornata delle gare in vasca degli Europei di nuoto di Budapest sette azzurri passano alle semifinali, mentre due atlete e la staffetta 4×100 mista uomini e donne accedono alle finali.

Nei 200 stile libero maschili avanzano Filippo Megli (settimo tempo, 1’47”35) e Stefano Ballo (decimo, 1’47”66), eliminati Marco De Tullio (quindicesimo, 1’48”05) e Stefano Di Cola (trentaseiesimo, 1’49”81). Nei 200 rana femminili si qualificano Francesca Fangio (ottava, 2’25”00) e Martina Carraro (decima, 2’25”36), eliminate Lisa Angiolini (ventesima, 2’27”78) e Arianna Castiglioni (trentaquattresima, 2’30”96).

Nei 50 farfalla maschili passano Thomas Ceccon (terzo, 23”39) e Piero Codia (diciassettesimo, 23”57), fuori Matteo Rivolta (trentunesimo, 23”96). Nei 100 dorso si qualifica Margherita Panziera (quarta, 59”94), eliminate Silvia Scalia (diciottesima, 1’01”12) e Carlotta Zofkova (ventunesima, 1’01”45).

La staffetta composta da Simone Sabbioni, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro va in finale col secondo tempo alle spalle della Gran Bretagna in 3’44”09. Infine, nei 1500 stile libero femminili, Simona Quadarella accede alla finale col miglior tempo in 16’05”60, si qualifica anche Martina Rita Caramignoli, settima in 16’20”31.

OMNISPORT | 20-05-2021 13:26