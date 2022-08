Europei di Monaco, Trapletti quinta nella 20 km di marcia

20-08-2022 12:58

A 37 anni Valentina Trapletti ha chiuso al quinto posto la 20 km di marcia ai Campionati Europei di atletica leggera in corso a Monaco di Baviera. L’atleta azzurra è rimasta nel gruppo di testa, salvo poi cedere nel finale. A vincere la gara la 38enne greca Antigoni Ntrismpioti.

Sul podio con lei la polacca Katarzyna Zdzieblo e la tedesca Saskia Feige. La greca Ntrismpioti, che aveva vinto a Monaco anche la marcia da 35 km, è così la marciatrice più esperta a salire sul gradino più alto del podio in un evento top.

Queste le parole di Valentina Trapletti ai microfoni Rai: “Peccato, speravo qualcosa in più – ha detto dopo la gara -, ma oggi ho dato tutto e a un certo punto sentivo che le gambe non andavano come avrei voluto. Comunque io ci sono sempre”.