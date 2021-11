Europei in vasca corta, quarta giornata: ancora belle prestazioni per l'Italia nelle batterie

05-11-2021 13:35

Arrivano ancora ottimi risultati per l’Italia dalla piscina dell’Acquatics Palace di Kazan, dove fino a domenica si disputeranno i 21/i Europei di nuoto in vasca corta. Matteo Rivolta ha chiuso i 50 farfalla maschili in 22″47 ottenendo il secondo tempo di ingresso in semifinale, e ha stabilito il nuovo record italiano cancellando il 22″50 di Marco Orsi dello scorso 3 settembre a Napoli. Davanti a lui solo l’unghese Szebasztian Szabo, in 22″22. Passa il turno anche Thomas Ceccon, abbassando il personale da 22″63 a 22″53 che vale il quarto riscontro cronometrico, mentre, pur col dodicesimo tempo in 22”81, resta fuori Michele Lamberti,

Apertura con Silvia Scalia e Margherita Panziera, che si qualificano alle semifinali dei 100 dorso femminili chiudendo in 57″15 (primato personale) e 57″97, rispetttivamente il terzo e settimo tempo. Due posti per l’Italia anche nelle semifinali dei 200 stile libero maschili: il pass lo prendono l’argento e il bronzo dei 400, Matteo Ciampi e Marco De Tullio, che registrano il terzo e il nono crono in 1’43″14 e 1’43′”81. Azzurre protagoniste anche nei 100 farfalla femminili, con Elena Di Liddo che ottiene il miglior tempo (56”91) e Ilaria Bianchi il dodicesimo (58”72): entrambe accedono alle semifinali. Infine, Costanza Cocconcelli e Sara Franceschi centrano il passaggio del turno nei 200 misti femminili col nono e il dodicesimo tempo, 2’10”54 e 2’11”34.

