Europei di Nuoto: per l'Italia subito quattro medaglie

02-11-2021 16:51

Italia subito protagonista agli Europei in vasca corta di Kazan. Nelle prime due finali sono subito arrivate tre medaglie.

Prima Sara Franceschi, ha sfiorato l’oro mettendosi al collo l’argento nei 400 misti con il tempo di con il tempo di 4:30.47. Nella finale dei 400 stile libero maschile arrivano poi altre due medaglie con Matteo Ciampi che chiuso in 3’38″58 e per Marco De Tullio, terzo con 3’38″80.

Nelle semifinali donne di 50 stile, arriva anche il pass per la finale per Silvia Di Pietro che chiude al terzo posto con 23″99. Fuori invece Cocconcelli con 24″45.

Ottmi segnali anche dal figlio d’arte di Giorgio Lamberti, Michele che centra la finale e migliora, rispetto a questa mattina il record italiano nei 50 dorso con 22″79. Il nuotatore ottiene anche il pass per la finale dei 100 farfalla, nulla da fare per Razzetti.

Nessuna sorpresa nei 100 rana femminili, dopo l’eliminazione nelle batterie della classe 2005 Benedetta Pilato, Arianna Castiglioni e Martina Carraro ottengono il pass per la finale. Miglior tempo di semifinale per la lombarda Castiglioni.

A chiusura di giornata arriva anche l’argento della staffetta 4×50 stile libero: come per la Franceschi, per pochissimo è sfumato l’oro.

OMNISPORT