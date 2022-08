Europei di nuoto, oro per l'Italia nella staffetta mista

21-08-2022 18:05

Per l’Italia del nuoto è arrivata l’ennesima medaglia d’oro agli Europei di Roma. È stata vinta infatti anche la staffetta mista 4×1250 nelle acque libere di Ostia con Rachele Bruni, Ginevra Taddeucci, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza. Alle spalle degli azzurri, argento all’Ungheria e bronzo alla Francia.

Doppietta personale per Acerenza, dopo l’oro individuale nella 10 km. Proprio lui è stato decisivo nell’ultima frazione, con il cambio ricevuto da Paltrinieri, nel duello vinto contro l’ungherese Kristof Rasovszky. Bruni e Taddeucci protagoniste nelle prime due frazioni.

Queste le parole della stessa Bruni: “Sono contenta di essere tornata a far parte della staffetta. Ho dato il massimo”. Quindi il commento di Taddeucci: “Un mare impegnativo. Ci ho messo una vita, Greg ci ha messo due secondi. Vabbè è super Greg”.

Quarta medaglia personale in cinque gare in questi Europei per Paltrinieri: “È un mare brutto, che odio. Mi annienta. Quello che riesco a fare di solito non riesco a farlo qui. È stata difficile anche oggi – ha spiegato Greg -. Mi sono portato dietro l’ungherese, ma poi grande Mimmo“.