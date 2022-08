Europei di Roma: Pellacani oro nei tuffi dal trampolino 3 metri

19-08-2022 18:07

Nei tuffi dal trampolino da tre metri individuale Chiara Pellacani da Roma conquista il suo primo oro europeo individuale in carriera proprio davanti al pubblico di casa e ai suoi tifosi. Già prima nei tuffi preliminari, nella serie di finale Pellacani ha totalizzato 318,75 punti con cinque tuffi di una qualità impressionante. L’argento è andato alla svizzera Michelle Heimberg (301,80), il bronzo alla britannica Yasmin Harper (296,20). Decima l’altra azzurra Elisa Pizzini con 243,85 punti.

Chiara, che compirà 20 anni il prossimo 12 settembre, è alla quinta medaglia vinta in questa rassegna continentale nella Capitale dopo l’oro a squadre miste, l’argento nel trampolino da tre metri sincro femminile insieme a Elena Bertocchi e il bronzo nel trampolino individuale da un metro e nel trampolino da tre metri sincro misto con Matteo Santoro, inoltre è già arrivata a quota 12 medaglie europee in carriera di cui cinque d’oro e questo, come detto, per lei è il primo titolo individuale.

Nella piattaforma sincro maschile gli azzurri Andres Sargent Larsen ed Eduard Gugiu Timbretti non sono andati al di là del quarto posto totalizzando 362,25 punti, oro alla coppia britannica formata da Ben Cutmore e Kyle Kothari (390,48), argento agli ucraini Kirill Boliukh e Oleksii Sereda (388,02), bronzo ai tedeschi Timo Barthel e J. Eikermann Gregorchuk (369,30).