Europei donne 2022: Austria nei quarti di finale insieme all'Inghilterra

15-07-2022 23:05

È l’Austria la seconda qualificata ai quarti di finale nel gruppo A degli Europei femminili di Inghilterra 2022. Le austriache hanno battuto per 1-0 la Norvegia con un gol di Nicole Billa dopo 37 minuti. Erano già sicure non solo di essere qualificate ma anche del primo posto nel girone le padrone di casa inglesi, che in contemporanea alla partita tra Austria e Norvegia hanno travolto l’Irlanda del Nord per 5-0, i gol sono stati di Francesca Kirby al 41’, Bethany Mead al 45’, poi nel secondo tempo doppietta di Alessia Russo al 48’ e al 53’ e infine autogol di Kelsie Burrows al 76’.