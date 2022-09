Europei, le squadre non aumenteranno: si resta a 24

22-09-2022 23:29

Gli Europei di calcio non avranno 32 squadre al via. La Uefa ha deciso che le nazionali partecipanti resteranno 24 anche nell’edizione 2028. Come riporta The Times, è così probabile che se Gran Bretagna e Irlanda dovessero ospitare la manifestazione tra sei anni, verrebbero utilizzati solo sei stadi inglesi.

La Uefa aveva subito pressioni da alcune delle 55 nazionali europee coinvolte per avere a disposizione più chance di qualificarsi agli Europei. Ma non si passerà a 32. Le squadre partecipanti sono salite a 24 nell’edizione 2016 vinta dal Portogallo e lo stesso numero c’era lo scorso anno quando ha vinto l’Italia.