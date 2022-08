Europei Monaco: 101 convocati per l'Italia, Tamberi e Jacobs sub judice

03-08-2022 17:42

Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato la composizione della squadra azzurra che parteciperà ai campionati europei di atletica di Monaco di Baviera (Germania) che sono in programma da lunedì 15 a domenica 21 agosto. La squadra sarà composta da 101 atleti, 54 uomini e 47 donne, numero record di sempre per l’Italia nella rassegna continentale che è giunta alla venticinquesima edizione: il precedente primato di partecipazione risale a vent’anni fa, sempre a Monaco di Baviera, con 95. Ci sono, ma sub judice, i campioni olimpici Gianmarco Tamberi, positivo al Covid dopo i Mondiali, e Marcell Jacobs, che ha dovuto rinunciare alla semifinale iridata a causa dell’ennesimo infortunio. Sicuramente non ci sarà, come già nell’Oregon e come da lei stessa annunciato, la medaglia d’oro a cinque cerchi della 20 km di marcia Antonella Palmisano a causa di un’infiammazione all’anca.

Tra i convocati, spiccano i nomi del campione olimpico e mondiale Massimo Stano, in gara nella 20 km di marcia dopo il titolo iridato della 35 km, e di Elena Vallortigara, bronzo mondiale nel salto in alto a Eugene. Ci sono anche i campioni olimpici della 4×100 Filippo Tortu (200 e staffetta), Fausto Desalu (200 e staffetta) e Lorenzo Patta. Dopo le rinunce ai Mondiali in Oregon, tornano in squadra i finalisti olimpici Nadia Battocletti (5000) e Filippo Randazzo (lungo), oltre al bronzo europeo in carica dei 10000 Yeman Crippa, che sarà impegnato anche sui 5000, e il siepista Osama Zoghlami. Selezionati anche i freschi finalisti mondiali Andrea Dallavalle ed Emmanuel Ihemeje (triplo), Sara Fantini (martello), Valentina Trapletti (marcia 20 km), insieme alle neoprimatiste italiane Ayomide Folorunso (400 ostacoli) e le staffettiste 4×100 Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana.

Presenti anche il pesista Nick Ponzio, le mezzofondiste Gaia Sabbatini ed Elena Bellò, il siepista Ahmed Abdelwahed, l’astista Roberta Bruni, la lunghista Larissa Iapichino, in maratona Iliass Aouani e l’oro di Zurigo 2014 Daniele Meucci. Due i debuttanti in Nazionale assoluta: prima convocazione per Giacomo Bertoncelli (400hs) e René Cuneaz (maratona).