Europei Monaco di Baviera: Italia argento nell'inseguimento a squadre femminile

12-08-2022 18:37

Agli Europei multisport di Monaco di Baviera è arrivata la prima medaglia per l’Italia del ciclismo su pista. L’hanno conquistata le azzurre dell’inseguimento a squadre femminile, che si sono piazzate al secondo posto nella loro gara dietro alla fortissima Germania, conquistando l’argento. Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster e Silvia Zanardi, più Martina Fidanza, si sono arrese in maniera onorevole per sette decimi di secondo di distacco nella finale solo alle tedesche campionesse olimpiche in carica Lisa Brennauer, Lisa Klein, Franziska Brausse e Mieke Kroeger.