Europei Pallanuoto, vittoria cruciale per le Azzurre

28-08-2022 21:51

Grande vittoria delle Azzurre della pallanuoto agli Europei in corso a Spalato. L’Italia ha battuto per 12-9 la Spagna nello scontro diretto per la prima posizione del Girone B, portandosi così in testa al raggruppamento.

Le ragazze di Carlo Silipo, dopo la vittoria all’esordio per 26-1 contro la Slovacchia, hanno piegato le avversarie più temibili per la vittoria del girone, le vicecampionesse del mondo spagnole, in un match molto combattuto.

Per le nostre a segno Palmieri, Marletta (2), Galardi, Avegno, Giustini (2), Picozzi, Tabani (3) e Cocchiere.