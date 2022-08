Europei Roma: Cosetti bronzo nei tuffi grandi altezze femminili

19-08-2022 19:09

Si è conclusa la prima gara dei tuffi dalle grandi altezze degli Europei di Roma, quella femminile, dalla distanza da 20 metri, e l’Italia è andata a medaglia. Elisa Cosetti, 20enne di Trieste, la più giovane in gara, ha conquistato la medaglia di bronzo, la prima per l’Italia a livello continentake nella storia di questo sport, malgrado l’ultimo tuffo, il quarto, con l’ingresso in acqua impreciso. 284,30 il punteggio totale di Elisa, l’oro è andato alla tedesca Iris Schmidbauer con 309,30, argento all’ucraina Antonina Vyshyvanova con 295,40, ottava l’altra azzurra Veronica Papa con 150,40.