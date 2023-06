Europei scherma: sei medaglie per l’Italia

Podio tutto italiano nel fioretto femminile, mai successo prima

16-06-2023 21:28

Nella prima giornata degli Europei di scherma in corso di svolgimento a Plovdiv (Bulgaria) l’Italia si piazza in prima posizione nel medagliere. Ha conquistato infatti ben sei medaglie: 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Alle sue spalle Germania e Polonia, entrambe con un bronzo. Un bottino che arriva dal podio tutto italiano nel fioretto femminile e dalla finale Di Veroli – Vismara nella spada maschile.

Ma le soddisfazioni si spera non terminino qui. Anche perché la competizione è valida anche per l’accesso a Parigi 2024. L’Italia può aspirare a nuove importanti medaglie già domani. In programma le gare di spada femminile dove le speranze sono riposte soprattutto su Rossella Fiamingo. Ma possono aspirare a un ottimo risultato anche Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio. In pedana domani anche le prove di sciabola maschile. Per l’Italia combatteranno Luigi Samele e Luca Curatoli a cui manca il titolo europeo individuale, Michele Gallo alla ricerca del bis e Matteo Neri.

Domenica la chiusura dei campionati europei con la prova di fioretto maschile (per l’Italia Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Davide Filippi e Guillaume Bianchi) e quella di sciabola femminile (Michela Battiston, Rossella Gregorio, Chiara Mormile, Martina Criscio).