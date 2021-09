Europei: Silvia Zanardi oro nella gara su strada femminile Under 23

Terzo oro per l’Italia ai campionati europei di ciclismo su strada del Trentino. Lo ha conquistato Silvia Zanardi nella gara in linea femminile Under 23, lunga 79,2 km attraverso sei giri di un circuito con partenza e arrivo a Trento. La 21enne nativa di Fiorenzuola d’Arda, che ha già al collo, per quanto riguarda la pista, due ori mondiali nella categoria juniores e cinque ori europei tra juniores e Under 23, ha battuto in volata l’ungherese Kata Blanka Vas, argento, la francese Evita Muzic, bronzo, l’austriaca Laura Stigger, quarta, e l’altra azzurra Gaia Realini, quinta.

OMNISPORT | 10-09-2021 20:21