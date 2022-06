26-06-2022 18:32

Ci siamo: gli Europei Under 19 arrivano al loro culmine la prossima settimana, con le semifinali del torneo giovanile in programma in Slovacchia che vedranno l’Italia sfidare l’Inghilterra e la Francia affrontare Israele per un posto in finale.

Il match tra gli Azzurrini e le Nazionale dei Tre Leoni è in programma martedì 28 giugno a Senec alle ore 17: i ragazzi di Carmine Nunziata, già qualificati ai Mondiali Under 21 in Indonesia, arrivano alla sfida dopo le due vittorie di misura nelle prime due partite del girone con Slovacchia e Romania e la sconfitta contro la Francia.

L’altro match tra i Bleus e Iraele è in programma sempre martedì alle 20. La finale è stata fissata a Tranava, per venerdì primo luglio alle 20.