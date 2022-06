Europei Under 19: Italia ko in semifinale, passa l'Inghilterra

28-06-2022 19:00

Si arresta alle semifinali il sogno dell’Italia nell’Europeo Under 19. Alla MOL Arena di Dunajska Streda, in Slovacchia, gli azzurrini del ct Carmine Nunziata vengono infatti battuti in rimonta per 2-1 dall’Inghilterra, che ottiene così il pass per la finale.

L’Italia Under 19 parte forte, andando in vantaggio con Miretti al 12′, bravo a segnare il calcio di rigore assegnato per fallo di Norton-Cuffy su Faticanti. Pochi minuti dopo l’intervallo, al 57′, arriva però il pareggio inglese con il colpo di testa di Scott dopo un calcio d’angolo.

All’82’ si spegne del tutto il sogno degli azzurrini, con la rete di Quansah sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Pochi tentativi nel finale e dopo sette minuti di recupero l’Europeo Under 19 dell’Italia finisce a un passo dalla finale. Ultimo atto dove l’Inghilterra affronterà Francia o Israele.