Il Campionato Europeo Under 19 si disputa in Slovacchia dal 18 giugno 2022 al 1 luglio. In campo ci sono i migliori talenti delle 8 squadre uscite vincitrici dai turni preliminari. Le 8 squadre sono state ripartite in due gruppi di 4 squadre. Nel Gruppo A ci sono Francia, Italia, Romania e Slovacchia; nel Gruppo B ci sono Austria, Inghilterra, Israele e Serbia. Sono quindi due minitornei all’italiana: le squadre che si piazzeranno ai primi due posti delle due classifiche passeranno in semifinale. La finalissima si gioca il 1 luglio

Primo turno: calendario partite

Partite Gruppo Data-Ris Slovacchia-Francia A 18/6/22 – 18.00 ITALIA-Romania A 18/6/22 – 20.00 Serbia-Israele B 19/6/22 – 18.00 Inghilterra-Austria B 19/6/22 – 20.00 Slovacchia-ITALIA A 21/6/22 – 18.00 Romania-Francia A 21/6/22 – 20.00 Israele-Austria B 22/6/22 – 18.00 Inghilterra-Serbia B 22/6/22 – 20.00 Francia-ITALIA A 24/6/22 – 17.30 Romania-Slovacchia A 24/6/22- 17.30 Israele-Inghilterra B 25/6/22 – 20.00 Serbia-Austria B 25/6/22 – 20.00

Classifiche Girone A e Girone B

GIRONE A GIRONE B Francia Austria Italia Inghilterra Romania Israele Slovacchia Serbia

Semifinali

28/6/22 28/6/22

Finale

1/7/22 – 20.00

FAQ Quando si giocano gli Europei Under 19? Dal 18 giugno al 1 luglio 2022 Contro chi gioca l'Italia agli Europei U19? Al primo turno contro Francia, Romania e Slovacchia L'Italia ha mai vinto l'Europeo under 19? Sì per 3 volte (con ben 7 secondi posti) Qual è la nazionale campione in carica dell'Europeo under 19? La Spagna, che ha vinto il torneo per 11 volte Dove si vede l'Europeo under 19? Il torneo è trasmesso in chiaro sui canali Rai: segui qui la programmazione

