Europei: Vallortigara in finale, delusione Bellò

19-08-2022 13:06

Gioie e dolori per l’Italia nella terzultima mattinata di gare agli Europei di atletico di Monaco di Baviera. Alla beffa subita dalla 4×100 maschile, fuori dalla finale dopo l’accoglimento del ricorso della Turchia (e dopo un comunque non memorabile 39”02, ottavo ultimo tempo tra le qualificate) e il pass per un soffio centrale dalla staffetta veloce femminile è arrivata la qualificazione alla finale del salto in alto di Elena Vallortigara.

Dopo l’errore a 1.78 la vicentina, attesissima dopo il bronzo ai Mondiali di Eugene, ha superato i tentativi a 1.83 a 1.87, su una pista infida a causa della pioggia.

Finale domenica, come quelle delle 4×400: Italia maschile in finale con Lorenzo Benati, Vladimir Aceti, Brayan Lopez e Pietro Pivotto grazie al miglior crono stagionale, 3’02”60, valso il quarto posto della propria semifinale e secondo tempo di ripescaggio.

Fuori le donne: senza Ayo Folorunso, Anna Polinari, Rapha Lukudo, Virginia Troiani e Alice Mangione stampano un 3’28”15, primo tempo delle escluse.

Mondiale finito anche per Elena Bellò, fuori dalla finale degli 800: il 2’01”67 è solo il 12° tempo complessivo.