Evenepoel: "Non la miglior cronometro ma devo essere felice"

Il belga: "Fosse stata cinque chilometri più lunga sarei andato meglio, però tutto sommato siamo di nuovo in Maglia Rosa".

14-05-2023 18:05

Ai microfoni Rai, Evenepoel ha commentato così la sua vittoria nella nona tappa del Giro d’Italia: “Non è stata la cronometro migliore per me, speravo di guadagnare più tempo, ma in ogni caso dobbiamo essere felici. È stata una bella vittoria, seconda cronometro su due disputate. Sono felice nonostante non sia stata la migliore”.

“Forse sono partito con quindici watt di troppo, di solito quando parto così veloce va bene – continua Evenepoel -. Bisognava pensare che la cronometro durava 40′, sono partito con la stessa potenza della prima tappa che era più breve, ma ormai nelle gambe abbiamo molta fatica e sul finale mi scoppiavano. Dal primo al secondo intermedio è stato il momento peggiore, sul finale è andata meglio e ho sentito più forza nelle gambe. Fosse stata cinque chilometri più lunga sarei andato meglio, però tutto sommato siamo di nuovo in Maglia Rosa”.