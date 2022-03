Evenepoel: "Sbagliato strada? Non c'era nessuno sul percorso"

11-03-2022 21:15

Il ciclista belga Remco Evenepoel ha commentato così quanto successo durante la quinta tappa della corsa dei due Mari, quando ha sbagliato strada insieme a Pogacar e Vingegaard: “Siamo andati a tutto gas in discesa e avevamo un buon distacco, ma poi non c’era quasi niente e nessuno a mostrarci che avremmo dovuto andare a destra, quindi siamo andati dritti e il nostro attacco si è concluso lì”.

“Per fortuna ho avuto le gambe per recuperare il gap e, anche con l’aiuto di Ballerini, sono riuscito a rientrare nel gruppo, ma è un peccato come sono andate le cose in un momento in cui tutto sembrava mettersi per il meglio”, sono le parole riportate da tuttobiciweb. Evenepoel è secondo in classifica generale, dietro a Pogacar.

OMNISPORT