Rafa Benitez si appresta a diventare il nuovo allenatore dell’Everton, ma non tutti i tifosi dei Toffees sono d’accordo. Il tecnico spagnolo, ex allenatore degli odiati rivali cittadini del Liverpool, è stato minacciato con uno striscione apparso poco lontano dalla casa del mister iberico ex Napoli.

“Sappiamo dove vivi. Non firmare”, è l’inquietante messaggio su cui sta indagando la polizia del Merseyside, con tanto di riprese video e testimoni.

OMNISPORT | 28-06-2021 17:33