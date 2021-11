Evra non ha dubbi: "Milner è l'avversario più fastidioso che ho affrontato"

19-11-2021 13:08

Di avversari tosti, di marcatori asfissianti, Patrice Evra ne ha incontrati tanti durante la sua lunga carriera, interrottasi nel 2019: eppure ce n’è uno in particolare che ancora oggi ‘tormenta’ i suoi pensieri, difficile – se non impossibile – da dimenticare.

Intervenuto in occasione di un Q&A sul sito del Manchester United, l’ex terzino francese ha ‘nominato’ James Milner quale calciatore più fastidioso incontrato su un campo da calcio.

“La gente si aspetta che parli di qualcun altro, tranne che di James Milner. Il motivo? Difendeva sempre più di me. Io ero un difensore con caratteristiche offensive e, davvero, mi seguiva in ogni zona del campo. Mi avrebbe seguito anche se fossi andato in bagno. Direi che il più fastidioso era lui “.

Contro Milner, Evra ha giocato diversi derby di Manchester quando l’attuale difensore/centrocampista del Liverpool difendeva i colori dei ‘Citizens’ e si ritagliava una carriera da mastino: attaccato alle caviglie, sì, ma tremendamente efficace e vincente.

