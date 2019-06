Ex bomber Como deride De Rienzo per voci su Mou, lei non sa chi è

Ricordate Dan Corneliusson? Centravanti svedese, titolare della sua nazionale (12 gol in 22 presenze), una buona carriera con un passato glorioso allo Stoccarda e soprattutto al Como (112 presenze dall’84 all’89, fece gol anche alla Juve eliminandola dalla coppa Italia), insomma non proprio un Carneade qualsiasi. Ebbene per qualcuno è un perfetto sconosciuto o peggio, un qualsiasi twittarolo polemico.

I FATTI – Tutto nasce da un tweet di Jolanda De Rienzo, showgirl di Sportitalia che si occupa anche di mercato. La De Rienzo si sbilancia con un paio di post su Guardiola alla Juve, dopo che nei giorni scorsi aveva caldeggiato fortemente l’ipotesi Mourinho in bianconero, e scrive: ” Siamo alla svolta: il nodo sarebbe il danno di immagine per Guardiola legato ai comportamenti “non limpidi” del City (FATECI CASO l’account ufficiale PepTeam non ha ritwittato il video dell’intervista dell’altro giorno…). Sarri rimane il piano B. Il silenzio dei vertici di Torino e Abu Dhabi è emblematico e in questo scenario di incertezza lascia aperta ogni ipotesi”.

LA GAFFE – Arrivano diverse reazioni dei follower che non credono alle sue fonti (“Ma basta, davi per fatto Mourinho, metti una foto delle te… che è meglio”) e tra gli utenti ecco spuntare anche un commento di Corneliusson che twitta: ” Ne è uscita un’altra. Giornaliste insider e dove trovarle (su Twitter, in linea di massima)”. La foto, con la maglia del Como da calciatore, non lascia adito a dubbi. Si tratta proprio dell’ex bomber svedese che però alla De Rienzo non dice nulla, tant’è che replica: “Ciao Caro, Io racconto il calciomercato da anni (o almeno ci provo con immensa umiltà e gratitudine) tu invece da dove sei uscito?”. Signorile la risposta dell’ex calciatore: “Giocavo nel Como, controlla. Lo so chi sei, ti ho vista qualche volta in tv. Non sapevo che la grande irreprensibile (cit.) Jolandona fosse anche un’esperta di calciomercato. A giudicare dal tuo tweet e dal precedente di “Mourinho già fatto”, non sembrerebbe. Ti stimo, comunque”.

SPORTEVAI | 09-06-2019 14:04