Ex moglie Ralf Schumacher attacca: usata e tradita dal suo coming out, una pugnalata

Cora Brinkmann non sospettava minimamente le tendenze del marito con cui si era separata nel 2015, ha saputo tutto dai media ed è rimasta choccata

Quando l’uomo che hai sposato e con cui sei stata assieme per cinque anni prima della separazione fa sapere al mondo intero – anni dopo – di essere felicemente gay, è normale rimanere quantomeno perplessi. Cora Brinkmann, che nel 2002 – un anno dopo il fidanzamento – sposò Ralph Schumacher, è rimasta esterreffata per il coming out dell’ex marito che il 14 luglio scorso postò su Instagram la foto col nuovo compagno con la frase: “La cosa più bella della vita è quando hai al tuo fianco il compagno giusto con cui condividere tutto”. Al quotidiano tedesco Der Spiegel l’ex signora Schumacher confessa la sua delusione.

La reazione a caldo di Cora Brinkmann

A caldo la sua reazione era stata di dolore: una una foto scattata durante il matrimonio con Ralf Schumacher e la scritta: “Le lacrime rivelano più delle parole”. A distanza di un mese da quella notizia, la modella tedesca, 47 anni, ha approfondito la questione nel corso dell’intervista concessa a Der Spiegel.

Cora e Ralf, fratello di Michael, sette volte re in F1, si sono sposati nel 2002, quando il tedesco viveva le sue migliori stagioni nel Circus. Il loro matrimonio è durato fino al 2015. La donna è venuta a sapere della verità sull’ex marito solo dai media e dice: “Avrei preferito essere stata coinvolta direttamente da Ralf o che almeno mi avesse reso partecipe della sua decisione”.

Lo sfogo della modella tedesca

Cora continua: “Durante la sua carriera, nel paddock giravano molte voci. A Ralf ho chiesto spiegazioni ma lui ha sempre negato, affermando che mi stavo immaginando tutto e che avrei avuto bisogno di un aiuto psicologico. Questi rumors sono peggiorati nel corso degli anni. Così mi sono sentita sempre più lacerata, non sapevo più se era la mia testa a giocarmi brutti scherzi. Ma Ralf è sempre stato il mio consigliere più importante. Mi fidavo ciecamente di lui. E quindi la sua parola era la mia legge”.

E’ uno sfogo accorato quello della modella: “Poteva dirmi. ‘Stai attenta, Cora. Mi dispiace’. Oppure ‘Non sapevo come dirtelo’. Oppure: ‘Ti amavo davvero’. Niente. È stata una pugnalata al cuore. Il coming out colpisce sempre chi ti circonda, compresa l’ex moglie con cui hai avuto un figlio. Oggi sento di essere stata usata durante il matrimonio, derubata dei miei anni migliori. È stato onesto con me? E, cosa più importante, mi amava?”.

Cora conosceva il compagno di Schumacher ma non le fu detta la verità

Dalla loro relazione è nato David, ora 22enne, che ha deciso di seguire le orme del papà in un’altra categoria, il DTM. Cora ha raccontato che Etienne, il compagno di Ralf Schumacher, le era stato presentato un anno fa durante una vacanza a Saint Tropez come assistente dell’ex marito. “Chi dice che sapevo che era il suo partner racconta una bugia”.