F1: A Verstappen la Sprint race del GP d'Austria

09-07-2022 17:49

Si è conclusa da poco la seconda Sprint Race della stagione, dopo quella del GP di Imola.

Nel circuito di Spielberg, per il GP d’Austria 2022, è Max Verstappen ad aggiudicarsi la Sprint davanti alla coppia ferrarista formata da Charles Leclerc e Carlos Sainz. La gara non è stata ricca di emozioni, ma è servita alle scuderie per mettere a punto le strategie da applicare nella gara di domani.

Nei 23 giri della gara, una lunghezza totale di 100 km, è giunta la conferma di un passo gara pressochè identico tra Red Bull e Ferrari.

Verstappen, quindi, ottiene il secondo successo stagionale in questo nuovo format di gara che verrà riproposto per l’ultima volta nel corso di quest’anno nel GP di Brasile del prossimo 12 novembre. Il campione del mondo in carica ottiene quindi 8 punti, a Leclerc e Sainz vanno rispettivamente 7 e 6 punti.

Si rivede anche la Mercedes, che dopo il weekend di anonimato a Silverstone ottiene una discreta quinta piazza con Lewis Hamilton.

L’ordine di arrivo della Sprint Race verrà utilizzato per la griglia di partenza della gara di domani.

GRIGLIA DI PARTENZA

1 Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing)

2 Charles LECLERC (Ferrari)

3 Carlos SAINZ (Ferrari)

4 George RUSSELL (Mercedes)

5 Sergio PEREZ (Red Bull Racing)

6 Esteban OCON (Alpine)

7 Kevin MAGNUSSEN (Haas F1 Team)

8 Lewis HAMILTON (Mercedes)

9 Mick SCHUMACHER (Haas F1 Team)

10 Valtteri BOTTAS (Alfa Romeo)

11 Lando NORRIS (McLaren)

12 Daniel RICCIARDO (McLaren)

13 Lance STROLL (Aston Martin)

14 Guanyu ZHOU (Alfa Romeo)

15 Pierre GASLY (AlphaTauri)

16 Alexander ALBON (Williams)

17 Yuki TSUNODA (AlphaTauri)

18 Nicholas LATIFI (Williams)

19 Sebastian VETTEL (Aston Martin)

20 Fernando ALONSO (Alpine)