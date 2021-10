F1, Albon: "Sbagliata la penalità a Gasly"

Uno degli episodi più contestati dal pubblico e dagli addetti ai lavori nel corso del GP di Turchia c’è senza dubbio quello avvenuto alle battute iniziali della gara, e che ha visto coinvolti Pierre Gasly e Fernando Alonso. Il francese ad inizio gara ha tamponato l’Alpine dell’iberico, trovandosi però in una posizione nella quale gli era quasi impossibile evitare l’impatto.

In questa stagione il tema penalità è stato molto discusso ed ha soscitato non poche polemiche, sia per quanto riguarda i contatti sia per la rigidità nei track limitis. Della stessa opinione anche Aleksander Albon, che la prossima stagione, tornerà in Formula 1 al volante della Williams, e ha parlato proprio di questo episodio nel canale Youtube ufficiale della F1:

“Per me la penalità non doveva esserci – ha commentato – prima di tutto perché è una regola non scritta. Nelle prime curve e nei primi giri, gli stewards tendono ad avere un approccio tollerante, seguendo la filosofia del ‘lasciare correre’. Per me l’episodio in questione rientrava perfettamente in questa mentalità, dato che Perez ha fatto una buona partenza ed è passato all’attacco. Pierre gli ha concesso lo spazio, ma essendosi ritrovato a sandwich, così come ha detto subito via radio, non avrebbe potuto fare altrimenti. Non so che cosa si sarebbero aspettati gli stewards da Pierre. L’unico aspetto che potrei interpretare è che abbia lasciato troppo spazio tra sé e Perez. Tuttavia, in queste condizioni – ha concluso Albon – quando hai una vettura che ti entra all’interno in quel modo, non riesci a fornire lo spazio ideale, aumentandolo leggermente rispetto al solito”.

OMNISPORT | 13-10-2021 22:40